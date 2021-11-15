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В Иртыш выпустили молодь осетровых в Павлодарской области

15 Ноября 2021 11:06
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В Иртыш выпустили молодь осетровых в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в Иртыш выпустили более 500 сеголеток стерляди. Молодь привезли из карагандинского заповедника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Молодь осетровой рыбы выпустили в Иртыш, - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. – Всего выпустили в свободное плавание более пятисот сеголеток стерляди».

По данным ведомства, это – экологическая акция одного из градообразующих предприятий Павлодара. Привезли молодь из карагандинского питомника. Это не первая акция завода по зарыблению реки. Ранее выпускали тысячи сеголеток карпа в Баянаульском районе. Пополнили популяцию озера Торайгыр. Проводилось зарыбление и протоки Усолка.

Как отметили сами инициаторы акции, места зарыбления они выбирают не случайно, и все проходит с соблюдением данных им научных рекомендаций. Место нынешнего выпуска рыбы в водоем благоприятно для стерляди.

«Здесь температура воды соответствует их среде обитания», - сказал главный эколог предприятия Максут Жакупов.

Экологические мероприятия, отметили здесь, будут продолжены.

Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #Экология  
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Автор:

Антон Гагарин

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