В Иртыш выпустили молодь осетровых в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в Иртыш выпустили более 500 сеголеток стерляди. Молодь привезли из карагандинского заповедника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Молодь осетровой рыбы выпустили в Иртыш, - сообщили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. – Всего выпустили в свободное плавание более пятисот сеголеток стерляди».
По данным ведомства, это – экологическая акция одного из градообразующих предприятий Павлодара. Привезли молодь из карагандинского питомника. Это не первая акция завода по зарыблению реки. Ранее выпускали тысячи сеголеток карпа в Баянаульском районе. Пополнили популяцию озера Торайгыр. Проводилось зарыбление и протоки Усолка.
Как отметили сами инициаторы акции, места зарыбления они выбирают не случайно, и все проходит с соблюдением данных им научных рекомендаций. Место нынешнего выпуска рыбы в водоем благоприятно для стерляди.
«Здесь температура воды соответствует их среде обитания», - сказал главный эколог предприятия Максут Жакупов.
Экологические мероприятия, отметили здесь, будут продолжены.
Фото управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.
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