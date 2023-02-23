В Иркутской области России произошло землетрясение силой 6,3 балла

ИРКУТСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области в четверг. В эпицентре сила толчка составила 6,3 балла, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В Иркутской области в 07:06 (02:06 мск) зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 км от [поселка] Алыгджера. 6,3 балла в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда составила 4,5.

Нижнеудинский район находится на западе Иркутской области на границе с Республикой Тыва и Красноярским краем.

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