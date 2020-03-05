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вчера 20:33
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В Иране заявили, что коронавирус не повлиял на добычу нефти
ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Распространение коронавируса в Иране никак не повлиял на добычу нефти в стране. Об этом в среду заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане журналистам на полях внеочередного заседания ОПЕК в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
Зангане сказал в среду, что нефтяной рынок может столкнуться с излишком предложения и нуждается в балансировке.
«Нет никаких сомнений в том, что существует дисбаланс между спросом и предложением нефти. Сейчас предложение на рынке превышает спрос», - сказал Зангане.
При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, приложили все усилия, чтобы сбалансировать рынок.
«Согласно рекомендации Объединенного технического комитета и секретариата, требуется сокращение нефтедобычи, по меньшей мере, на 500 000 баррелей в сутки», - добавил министр.
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