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В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о крушении украинского самолета

10 Июня 2020 08:35
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В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о крушении украинского самолета

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что до настоящего времени шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом о крушении украинского самолета. Трое из них были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о крушении украинского самолета. Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил», - сказал он.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», 8 января 2020 года, через несколько часов после ракетной атаки Ирана по военным объектам США в Ираке, лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли , большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.


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Ключевые слова: Происшествия, Иран, Катастрофа украинского Боинга,
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