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В Иране стартовала вакцинация против COVID-19

9 Февраля 2021, 19:38
В Иране стартовала вакцинация против COVID-19

ТЕГЕРАН. ИРНА — КАЗИНФОРМ - В Иране во вторник стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Первым человеком, который получил российскую вакцину «Спутник V» в Иране, стал сын министра здравоохранения страны.

По словам министра здравоохранения Ирана Саид Намаки, на первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии. Вакцинация будет осуществляться бесплатно.

4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины «Спутник V». В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины «AstraZeneca», она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.

Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.


Здравоохранение   Иран   Общество   Вакцинация  
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