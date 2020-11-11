В Иране переводчику Абая вручили орден «Достық» ІІ степени

ГОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Иране прошла церемония вручения ордена «Достық» ІІ степени иcследователю истории иранских казахов, автору многочисленных трудов о связях двух стран, переводчику стихов и прозы Абая на персидский язык Кажымухамету Шаткаму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Указ о его награждении за значительный вклад в популяризацию наследия Абая Кунанбайулы был подписан Президентом Касым-Жомартом Токаевым 4 августа 2020 года.

К. Шаткам поблагодарил руководство Казахстана за высокую оценку его 20-летнего труда, посвященного изучению творчества Абая. Он отметил, что многие черты мировоззрения великого поэта, также как и другого знаменитого выходца из Казахстана – Абу Насра аль-Фараби, являются общими не только для казахов, персов и арабов, но и для всего человечества. Он пожелал успехов своей исторической родине и заявил, что и впредь намерен вносить свой посильный вклад в развитие ее культурных связей с Ираном.

В продолжение мероприятия состоялось торжественное открытие Центра Абая при Генеральном консульстве Казахстана в городе Горган. Участие в нем приняли посол Казахстана Асхат Оразбай, первый заместитель губернатора иранской провинции Гулистан Ибрахим Карими, представители администрации города Горган и казахской диаспоры.

А. Оразбай подробно рассказал о ярком творчестве основоположника современной казахской письменной литературы и подчеркнул значительное влияние на его формирование произведений классиков поэзии Ирана и других стран Востока и Запада. Посол отдельно остановился на его ценном интеллектуальном наследии не только как поэта, но и крупного мыслителя и просветителя, призывавшего свой народ к постоянному поиску новых знаний и постижению наук.

Первый заместитель губернатора провинции Гулистан отметил особую важность празднования в текущем году 1150-летия аль-Фараби и 175-летия Абая, которое способствует укреплению дружбы и сотрудничества между народами двух стран. И. Карими добавил, что в рамках сотрудничества, налаженного провинцией с Мангыстауской областью Казахстана, принимаются эффективные меры по развитию торгово-экономического, культурного и образовательного обмена, медицинского туризма. Прорабатывается установление прямого авиасообщения между Горганом и Актау, реализация инвестиционных проектов предпринимателей Гулистана в Мангыстауской области, проведение совместных культурных и спортивных мероприятий.

Гостям мероприятия были розданы печатные и иллюстративные материалы о жизни и творчестве аль-Фараби и Абая, а также о современном Казахстане.

В ходе визита в провинцию Гулистан Посол А. Оразбай посетил места компактного проживания казахской диаспоры в регионе и встретился с ее активными представителями. Дипломат рассказал им о положительных изменениях, происходящих в нашем государстве, его миграционной политике и поддержке, оказываемой соотечественникам за рубежом.

Центр, открытый в городе Горган, где компактно проживает значительная казахская диаспора, позволит иранцам узнать больше не только о культуре и науке нашей страны, но и об её актуальных политических, экономических и социальных достижениях.