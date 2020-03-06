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В Иране началась национальная мобилизация борьбы с коронавирусом
ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что национальная мобилизация борьбы с коронавирусом началась сегодня в районах с большим заражением и будет проведена в других провинциях в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство ИРНА.
«На днях я и коллеги объявили, что мы собираемся начать национальную мобилизационную кампанию против коронавируса в форме межсекторального сотрудничества в стране. По всей стране у нас есть более 17 тыс. домов здоровья и более 9 тыс. медицинских центров или комплексных медицинских центров в городах, пригородах и крупных деревнях, и было решено мобилизовать медицинское сообщество, организацию по уходу за больными», - отметил он.
По данным Минздрава Ирана, число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 107 человек, выявлены 3 тыс. 513 случаев заражения болезнью.
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