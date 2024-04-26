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    11:11, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    В Иране известного рэпера приговорили к смертной казни

    Тумаджу Салехи, Иран, рэпер
    Фото: OfficialToomaj / Twitter

    Суд Ирана подтвердил смертный приговор известному иранскому рэперу Тумаджу Салехи за публичную поддержку протестов 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News.

    Уроженец Лорестана Салехи был арестован во время восстания, вспыхнувшего в стране под лозунгом «Женщины, жизнь, свобода» после убийства Жины Амини, которую задержала полиция за неправильное ношение хиджаба. По словам полиции, у Амини случился инсульт. Родственники уверены, что полицейские забили ее до смерти.

    У Салехи есть 20 дней, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде. Если приговор останется в силе, комиссия по амнистии судебной власти рассмотрит его дело, чтобы потенциально смягчить приговор.

    Теги:
    Протесты в мире Азия Иран Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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