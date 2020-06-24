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В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам

24 Июня 2020, 19:35
В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 212 501, летальных исходов — 9996, зафиксировано 172 096 случаев выздоровления. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«За последние сутки выявлен 2 531 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 212 501 человек», - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 133 человека, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9996 человек.

По словам С. Лари, зафиксированы 172 096 случаев выздоровления среди заразившихся.


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