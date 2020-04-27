В Иране число жертв коронавируса достигло 5806

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 91472, летальных исходов — на 5806, зафиксированы 70933 случая выздоровления. Об этом сообщил в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«За последние сутки выявлен 991 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 91472 человек», - сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 96 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 5806 человек.

«3011 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии», - уточнил Джаханпур.

По словам Джаханпура, зафиксированы 70933 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.