В Ираке принят закон о тюремных сроках за однополые связи

Парламент Ирака в субботу, 27 апреля, принял закон, криминализирующий однополые отношения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

Его необходимость депутаты обосновали «защитой религиозных ценностей», пишет агентство Reuters. Как утверждается в тексте документа, с которым ознакомилось агентство, он необходим для «защиты иракского общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму, охвативших мир». В поддержку законопроекта проголосовали в основном консервативные партии шиитов, которые образуют крупнейшую коалицию в преимущественно мусульманском парламенте Ирака.

Закон запрещает однополые отношения под угрозой лишения свободы на срок от 10 до 15 лет и предусматривает не менее семи лет тюремного заключения за «пропаганду гомосексуальности» или проституцию. Кроме того, введено наказание на срок от одного до трех лет для любого, кто «меняет свой биологический пол» или умышленно «одевается женоподобно». Как отмечает агентство, первоначально законопроект предусматривал смертную казнь за однополые контакты, но в него в итоге были внесены поправки.