В Иордании шесть пациентов с коронавирусом скончались из-за отключения кислорода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Король Иордании Абдалла II посетил больницу города Эс-Салт, где в субботу утром шесть пациентов отделения интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 скончались из-за прекращения подачи кислорода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Во время визита Абдалла II потребовал отставки директора больницы.

В отставку по собственной воле подал министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. До того он заявил, что «начато расследование причин отключение кислорода» (оно продолжалось почти час - прим. Еuronews) и что «все виновные понесут наказание».

«Мне пришлось трижды делать отцу сердечно-лёгочную реанимацию и дважды - матери. Я позвонил директору больницы сегодня утром, в отделении находились только один врач и две медсестры, они обслуживали от 50 до 60 пациентов, как такое может быть?» - говорит Хабис Харабша, сын двух пациентов больницы в Эс-Салте.

После визита короля в больницу, расположенную в 30 километрах от столицы Аммана, доставили цистерну с жидким кислородом.

Вакцинация в Иордании - стране с 10-миллионным населением - началась в январе. С начала эпидемии коронавирусом здесь заразились 464 856 человек, от его последствий скончались 5 224.