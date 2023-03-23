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    В Иордании отпраздновали Наурыз мейрамы

    23 Марта 2023, 10:11

    АММАН.КАЗИНФОРМ - В столице Иорданского Хашимитского королевства прошло традиционное празднование Наурыз мейрамы при участии проживающих в королевстве казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Празднование состоялось в столичном гольф-клубе, находящимся в живописной местности вблизи национального парка Аммана, где более сотни казахстанцев вместе с семьями собрались, чтобы увидеться и провести Наурыз мейрамы. Организаторами праздника выступили посольство Казахстана, а также проживающие в Иордании соотечественники.

    Мероприятие началось с церемонии открытия. Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов выступил с приветственными словами, высказав теплые пожелания и поздравив всех присутствующих с праздником Наурыз мейрамы.

    Мероприятие продолжилось награждением победителей конкурса рисунков «Наурыз нұры», который проходил с начала марта. В трех возрастных группах приняли участие 18 юных художников, каждый из них отличился собственным творческим подходом.

    В категории 13-16 лет победительницей стала Ермат Айкоркем, в категории 9-12 лет лучшим стал Алодех Талал.

    Среди самых юных участников 7-летний Бассель Мунайер и 8-летний Амир Хасан набрали одинаковое количество баллов, в итоге жюри приняло решение наградить обоих участников.

    Кроме того, все участники конкурса не остались без внимания и были награждены памятными призами.

    В концертной программе приняли участие как взрослые, так и дети. С творческими номерами выступили представители казахстанской диаспоры и студенчества. Гости мероприятия насладились звуками домбры, пением национальных песен, танцами «Қара Жорға» и «Қамажай», а также стихами о родной земле.

    Жанаберген Байлепесов, студент одного из иорданских вузов прочел стихотворение собственного сочинения. Ему вручили сборник стихотворений Оразалы Досбосынова.

    Гостями и одновременно участниками праздника стали казахстанцы, живущие в Иордании, пришедшие на праздник вместе с семьями. Среди почетных гостей также присутствовал посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов.

    В качестве угощения гостям были предложены национальные блюда: Наурыз-коже, праздничный плов, баурсаки, самса, и многое другое.

    В завершение празднования прошли состязания по «Қол күресу», «Арқан тарту».

    Автор:

    Арсен Утешев

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