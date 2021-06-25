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    12:55, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    В инвестиционном портфеле Алматы – более 200 проектов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выступая на пресс-конференции в СЦК, сообщил об инвестиционных проектах текущего года, благодаря которым будет создано 10 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Внешние инвестиции в Алматы за январь-май составили 57,6 млрд тенге (ИФО – 119,3%), внутренние – 297,8 млрд тенге (ИФО - 135,7%). На 2021-2024 годы сформирован пул из 201 инвестиционного проекта на 4,5 трлн тенге с созданием 35,4 тыс. рабочих мест.

    В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 84 инвестпроекта на общую проектную стоимость 314,5 млрд тенге с созданием 10 тыс. рабочих мест в следующих сферах:

    - недвижимость – 32 проекта на 176,7 млрд тенге;

    - промышленность – 17 проектов на 41,5 млдр тенге;

    - торговля и услуги – 19 проектов на 38,7 млрд тенге;

    - социальные проекты – 16 проектов на 57,6 млрд тенге.

    Среди них якорные проекты:

    - строительство нового терминала международного аэропорта (на сумму 85 млрд тенге). С его возведением пассажиропоток увеличится на 6 млн человек в год, пропускная мощность - в 2,5 раза (общая площадь 50 тыс. кв. м);

    - строительство по поручению Елбасы за счет средств «Самрук-Казына» Национального научного центра инфекционных болезней (на 350 мест) в Алатауском районе;

    - открытие в сентябре филиала британского университета де Монтфорт-Казахстан. Объем инвестиций за 5 лет составит 50 млн долларов;

    - реализация на территории СЭЗ «ПИТ «Алатау» проектов Nazarbayev University «Школа искусственного интеллекта» и «Лаборатория для проведения исследований в области ИКТ» для обучения 2 тысяч студентов.

    Кроме того, прорабатывается вопрос строительства международной клиники с привлечением корейских партнеров на 300 койко-мест. Будет создано 250 рабочих мест, объем инвестиций – 38,7 млрд тенге и многопрофильной больницы с австрийской компанией VAMED на 200 койко-мест, объем инвестиций - 90 млн долларов.


    Теги:
    Инвестпроекты Акимат Алматы Экономика
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