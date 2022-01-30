В интервью Президента мы получили ответ на многие волнующие нас вопросы – Дария Кожамжарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если мы хотим построить «слышащее государство», нам необходима открытая политика. Такое мнение выразила ректор Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это первое интервью Президента после трагических январских событий. Действительно, народ ждал это интервью, также мы получили ответ на многие волнующие нас вопросы. Если мы хотим построить «Слышащее государство», тогда нам сейчас необходима открытая политика. Во-первых, в ходе вчерашнего интервью открыто говорилось о том, почему произошли январские события, стали известны многие факты, о которых раньше не знали. Мы осознали, что в трудные для страны моменты необходимо было принять срочные действенные решения. Также вспоминается выступление Главы государства о построении «Нового Казахстана». Чтобы построить новый Казахстан, не стоит забывать о прошлом. Наше прошлое – это наша независимость, суверенность. Это особый знак , который мы должны свято чтить. Поэтому все мы, единый народ Казахстана, должны обсудить эти вопросы, работать во благо нашего будушего», - отметила Дария Кожамжарова.

По словам спикера, в своем интервью Глава государства высказал мнение о будущем страны.

«Глава государства также сказал, что наша страна может стать парламентской республикой. В целом, если в Мажилисе будут сильные партии, если будут решать волнующие население вопросы и находиться рядом, это станет еще одной формой управления. Конечно же, мы понимаем, что все произойдёт не так быстро. Однако в будущем может возникнуть потребность в этом. В европейских странах, наряду с президентской формой правления, также свою эффективность доказывает парламентская форма правления. Поэтому мы должны быть готовы к этим изменениям. В конце концов после интервью Президента сформировалось видение касательно будущего Казахстана. То есть, Глава государства отметил, что будущее зависит от потенциала в образовании, науке, новых технологиях и от потенциала казахстанцев. Поэтому это станет еще одной веткой развития в суверенном, новом Казахстане», - добавила ректор вуза.