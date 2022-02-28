«В интересах жителей» – о чем договорились акимат и монополист в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Павлодарской области акимат и компания, снабжающая теплом Павлодар, подписали соглашение по модернизации источников и сетей, а также по повышению подотчетности предприятия перед горожанами, передает МИА «Казинформ».

О ключевых моментах документа стало известно из поста акима Абылкаира Скакова в социальных сетях. Он и председатель «Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации» (ЦАЭК) – единственного акционера «Павлодарэнерго» - подписали меморандум, целью которого обозначены «интересы жителей города Павлодара». По словам главы региона, этому предшествовали технический аудит и диагностика системы теплоснабжения города.

«Затем была выработка конкретных путей решения всех выявленных проблем, - поделился с подписчиками аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - И вот, когда выработанные решения обрели форму Дорожной карты, мы подписали меморандум. В нем 5 разделов и около 20 пунктов. Первое – значительное сокращение сроков отключения ГВС во время подготовительных и ремонтных работ. Работы должны начинаться сразу по завершении отопительного сезона. Второе – трехкратное увеличение количества ремонтных бригад. Следующее – принятие и обслуживание ТОО «Павлодарские тепловые сети» (в структуре «Павлодарэнерго» - прим. ред.) не менее 300 домов с недогревом».

Далее – меры по модернизации городской ТЭЦ-2, строительству и реконструкции магистральных и внутриквартальных сетей. Документ, к примеру, предусматривает ежегодный ремонт не менее 25 км внутриквартальных сетей, что в пять раз больше текущего показателя.

«Пятое – создание фонда развития теплоснабжения Павлодара за счёт средств монополистов и спонсоров. Наконец, введение регулярных отчетов «Павлодарэнерго» перед павлодарцами и общественным советом города. И это не единственная мера по повышению подотчетности компании. Этому посвящен целый раздел в документе», - уверил глава региона.

Абылкаир Скаков, обращаясь к своим подписчикам в соцсетях, которые часто пишут ему о проблемах теплоснабжения, заверил в серьезном настрое на «комплексную и качественную» работу с обеих сторон.