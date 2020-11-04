В интерактивной карте «Ашық бюджет» зарегистрировались 1030 госучреждений ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В сентябре Агентством РК по противодействию коррупции, посольством Королевства Нидерландов в Республике Казахстан, Общественным фондом «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» и Центром прикладных исследований «ТАЛАП» утвержден устав проекта «Ашық бюджет» на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Ашық бюджет» предполагает обучение экспертного сообщества, граждан основам финансовой грамотности и обеспечению доступа для контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Это позволит обеспечить подотчетность государственных органов, что является одним из ключевых факторов формирования доверия граждан, справедливость распределения благ, широкое вовлечение представителей гражданского общества для внешней оценки принимаемых мер и увеличение эффективности планирования и расходования бюджетов.

«Жители области могут ознакомиться со сведениями о распределении бюджета и его освоении любого государственного органа и организации в системе www.publicbudget.kz. На карте размещается информация о финансировании, начиная от социальных объектов – больницы, поликлиники, организации образования, строительства, ремонта дорог, объектов строительства до субсидирования сельского хозяйства и т.д. Кроме того, каждый гражданин имеет возможность не только ознакомиться со сведениями о финансировании, но и оставить отзыв, касательно бюджета определенной организации на ее странице, а также получить там же ответы на интересующие вопросы. Таким образом, интерактивная карта «Ашық бюджет» позволяет при активном участии самих граждан сделать взвешенные решения по распределению финансирования, направленного на создание комфортных условий для населения. Главная цель проекта заключается в повышении финансовой культуры населения и обеспечения общественного контроля за эффективным расходованием бюджетных средств», – сказал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин.

Проект нацелен на содействие гражданскому участию в управлении государством через повышение осведомленности и вовлеченности граждан по вопросам бюджетов, расширения доступа общественности к бюджетной информации и повышению прозрачности, подотчетности и эффективности бюджетной системы Казахстана.