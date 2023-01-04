В инфекционный госпиталь в Костанае временно переедет детская облбольница

4 Января 2023, 22:35

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Простаивающий с весны 2022 года инфекционный госпиталь теперь будет принимать в своих стенах маленьких пациентов — здесь будет размещено детское отделение областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфекционный госпиталь пустует, поэтому в рамках производственной необходимости управлением здравоохранения решается вопрос о переводе детского подразделения с областной взрослой больницы, - сообщил в ходе пресс-тура для журналистов руководитель облздрава Данияр Джандаев. — Детское отделение будет переведено в инфекционный модульный центр. Данный перевод будет осуществлен временно, на период капитального ремонта здания на Быковского, 4».

По словам Д. Джандаева, ремонт будет производиться в течение первого полугодия текущего года, до летнего периода вопрос будет полностью решен.

«С конца прошлого года разрабатывается сметная документация на ремонт в инфекционном корпусе, и после выделения бюджетных средств будет производиться текущий ремонт, а детей с инфекционного тоже пока переведут сюда»,- добавил руководитель ведомства.

Что касается судебных тяжб детской областной больницы и подрядчиков по простаивавшему ремонту, то процесс на стадии завершения. Сейчас стоимость проекта корректируется. Но завершать ремонт здания детской областной больницы, как отметил Данияр Джандаев, будет, скорее всего, тот же подрядчик.