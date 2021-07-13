В инфекционных стационарах города Алматы развернуто 5 060 коек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мегаполисе и сообщил, что в мегаполисе готовятся к возможному увеличению потока пациентов с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 11 июля зарегистрировано 638 случаев заражения. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1 724 человека, среди которых 143 ребенка. В долевом соотношении занято уже 34% коечных мест.

При этом количество пациентов в больницах за последние 10 дней выросло в 2,5 раза. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 121 больной, к аппаратам ИВЛ подключены 17 человек. Количество больных в реанимации в течение 10 дней увеличилось с 50 до 121.

На дому под наблюдением врачей Первичной медико-санитарной помощи и Телемедицинского центра находится 3 255 пациентов. По наблюдениям врачей резко увеличилось число зараженных среди людей в возрасте до 40 лет.

«Дельта-штамм очень коварен. Лечение больных не отличается, но есть особенность в части назначения препаратов. Также учитывается, какие органы поражены при заражении. Очень часто поражаются почки», - сообщил Нариман Табынбаев.

Руководитель управления общественного здоровья считает, что важно не допустить промедления, которое может стоить здоровья. Нариман Табынбаев призывает горожан вакцинироваться от коронавируса, так как это заболевание несет за собой осложнения. Единственный шанс остановить пандемию и распространение штаммов коронавируса - единовременная, быстрая вакцинация.

Напомним, по состоянию на 12 июля I компонентом в Алматы вакцинированы 585 116 человек. За прошедшие сутки привились 9 418 человек.

В городе Алматы функционирует 212 пунктов вакцинации. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек. Запас вакцин в городе достаточен.