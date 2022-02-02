В инфекционных стационарах Атырауской области снижается число пациентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 145 человек, что втрое меньше, чем неделю назад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 145 человек. Из них 90 случаев подтверждено в городе Атырау, восемь случаев - на Тенгизском месторождении, 23 - в Жылыойском районе, два - в Индерском районе, три - в Исатайском районе, девять - в Кызылкогинском районе, семь - в Курмангазинском районе, три - в Махамбетском районе.

У 73 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 72 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 562 человека.В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 664 человека, в областной больнице №2 - 20, в модульной больнице - 124 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 50 человек, в районных инфекционных стационарах - 50. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



