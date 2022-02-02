Новости
В инфекционных стационарах Атырауской области снижается число пациентов
2 Февраля 2022 19:50
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 145 человек, что втрое меньше, чем неделю назад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак бороться с «постковидным синдромом», рекомендовала психолог Мангистауская область перешла в «желтую» зону по коронавирусу Бали снова откроется для иностранных туристов
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 145 человек. Из них 90 случаев подтверждено в городе Атырау, восемь случаев - на Тенгизском месторождении, 23 - в Жылыойском районе, два - в Индерском районе, три - в Исатайском районе, девять - в Кызылкогинском районе, семь - в Курмангазинском районе, три - в Махамбетском районе.У 73 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 72 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 562 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 664 человека, в областной больнице №2 - 20, в модульной больнице - 124 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 50 человек, в районных инфекционных стационарах - 50. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Оставить комментарий
Читайте также
- Как получить вакцину от коронавируса казахстанцам, выезжающим за рубеж
- 3000 обращений по WhatsApp поступило в январе полицейским в Атырау
- Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам
- Какие вакцины от COVID-19 доступны в столице
- Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
- В Павлодарской области полный курс вакцинации от КВИ прошли 72% жителей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн