В инфекционных стационарах Атырауской области от КВИ лечатся 339 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 339 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 62 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 3 заболевших, в Индерском районе - 5 инфицированных, в Исатайском районе 3, в Кызылкогинском районе - 1 человек, в Макатском районе - 5 человек, в Махамбетском районе - 1 человек.Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 33 человек симптоматика отсутствует.За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 134 человека.В домашних условиях получают лечение 446 человек, в модульной больнице - 133, во второй областной больнице – 101 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – 10, в районных инфекционных стационарах - 54. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 41.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области прививки получили 69 тысяч человек.



