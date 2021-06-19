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    04:31, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    В инфекционных стационарах Атырауской области от КВИ лечатся 339 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 339 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационарах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в области выявлено 62 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 3 заболевших, в Индерском районе - 5 инфицированных, в Исатайском районе 3, в Кызылкогинском районе - 1 человек, в Макатском районе - 5 человек, в Махамбетском районе - 1 человек.
    Заболевание у 23 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 33 человек симптоматика отсутствует.
    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 134 человека.
    В домашних условиях получают лечение 446 человек, в модульной больнице - 133, во второй областной больнице – 101 пациент, во фтизиопульмонологическом центре – 10, в районных инфекционных стационарах - 54. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 41.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области прививки получили 69 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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