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В инфекционных стационарах Атырауской области лечатся 50 больных КВИ

23 Февраля 2022 21:10
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В инфекционных стационарах Атырауской области лечатся 50 больных КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 9 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, двое из них - на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 50 человек. Загруженность составляет 2,1 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 9 тяжело болеющих пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 8,5 %

Как ранее сообщалось, 36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.




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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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