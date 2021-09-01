В инфекционных стационарах Алматы получают лечение пять тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 31 августа зарегистрировано 1 259 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1207 случаев с симптомами и 52 без симптомов.

«Выписано всего 846 человек, поступило – 425. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) находятся 5 095 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 414. На ИВЛ – 69, на неинвазивной ИВЛ – 174, High flow занято – 182 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 307 пациента, симптомами – 9 950 с легкой и средней степенью, без симптомов – 357.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 4 169 человек, вторым компонентом – 8 815 человек.

Всего на 31 августа вакцинировано первым компонентом 871 455 человека, вторым компонентом 733 652 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.