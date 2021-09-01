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    14:33, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В инфекционных стационарах Алматы получают лечение пять тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 31 августа зарегистрировано 1 259 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1207 случаев с симптомами и 52 без симптомов.

    «Выписано всего 846 человек, поступило – 425. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) находятся 5 095 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 414. На ИВЛ – 69, на неинвазивной ИВЛ – 174, High flow занято – 182 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 307 пациента, симптомами – 9 950 с легкой и средней степенью, без симптомов – 357.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 4 169 человек, вторым компонентом – 8 815 человек.

    Всего на 31 августа вакцинировано первым компонентом 871 455 человека, вторым компонентом 733 652 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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