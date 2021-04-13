В инфекционных стационарах Алматы получают лечение 3 665 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в инфекционных стационарах получают лечение 3 665 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 12 апреля зарегистрировано 598 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 507 случаев с симптомами и 91 без симптомов. Выписано всего – 528 человек, поступило – 337 человек. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3 665 человек (98 детей – легкая и средняя степень), взрослые - 751 в тяжелом, 3 004 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 229 человек. На ИВЛ – 36, на неинвазивной ИВЛ – 77, High flow аппаратов занято - 81», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Ранее, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости.

В управлении общественного здоровья сообщили, что дефицита коечных мест в инфекционных стационарах Алматы нет.



