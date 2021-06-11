В инфекционных стационарах Алматы находится меньше тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 июня зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 113 случаев с симптомами и 24 - без симптомов. Выписано всего – 110, поступило – 79. Итого в инфекционных стационарах (2 530 коек) физически находится 860 человек (40 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 76. На ИВЛ – 6, на неинвазивной ИВЛ – 26, High flow занято – 24 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 1 165 пациентов, с симптомами – 956 с легкой и средней степенью, без симптомов – 209», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За 10 июня на 23-00 вакцинировано – 4 540 человек. На 10 июня вакцину получили 329 671 человек.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: первый компонент - 51 698 доз, второй компонент – 103 449 доз. QazVac первый компонент – 499 доз, второй компонент – 3438 доз. Hayat-Vax первый компонент – 12 627 доз, второй – 38 338 доз.



