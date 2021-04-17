В инфекционных стационарах Алматы лечатся более 3,8 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы лечение от коронавируса получают 3 688 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 16 апреля зарегистрировано 680 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 562 случаев с симптомами и 118 без симптомов. Выписано всего – 506, поступило – 416. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 688 человек (102 ребенка), из них 830 - в тяжелом состоянии, 2 858 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 251. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 86, High flow занято 93 аппарата. На амбулаторном наблюдении находится 6 239 пациентов, с симптомами – 5 384 пациента с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 855», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.