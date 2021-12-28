В Индустриальную зону Алматы вложено свыше 16 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» реализуется ряд проектов в индустриальной зоне Алматы. Об этом рассказал секретарь Маслихата города Алматы Станислав Канкуров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Маслихат города.

По его словам, объем инвестиций только в Индустриальную зону Алматы превысил 16 млрд тенге.

На сегодняшний день с учетом новых проектов участниками Индустриальной зоны Алматы являются 62 компании с проектами на сумму более 241 млрд тенге и созданием 7 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в рамках Дорожной карты реализовано четыре проекта в Индустриальной зоне с созданием более 370 рабочих мест на 16,1 млрд тенге. Так, по запросу инвестора были внесены изменения параметров проекта завода по производству автоклавного газобетона «СК Рахат». Предприятие расширит ассортимент выпускаемой продукции и наряду с газоблоками будет производить брусчатку Color Mix, тротуарную плитку, облицовочные кирпичи, декоративные блоки, стеновые панели и блоки.

Кроме того, в этом году запущены еще три проекта на 13,8 млрд тенге с созданием 245 рабочих мест (КМК Investment- второй этап, «СК Рахат», «Г.С.Г. Высотник»), а также запущен малый промышленный парк (ADS Industries) с созданием 1,5 тыс. кв. м производственных площадей.

Согласно официальным данным, в 2020 году предприятиями - резидентами Индустриальной зоны Алматы оплачено 4,2 млрд тенге налогов.

«В Индустриальной зоне Алматы сегодня можно отметить значительное оживление спроса среди отечественных компаний и производителей в строительной сфере, IT-технологий или пищевой промышленности. Однако так было не всегда. Мы регулярно общаемся с представителями бизнеса, помогаем корректировать городские программы под нужды предпринимательства. За счет бюджета в Индустриальной зоне была создана вся необходимая инфраструктура: подъездные пути - шоссейные и железнодорожные, а также инженерные сети. Также срабатывает «кумулятивный эффект» - крупные якорные предприятия принесли с собой более мелких инвесторов», - объяснил секретарь Маслихата города Алматы Станислав Канкуров.

На сегодня каждый инвестор Алматы получил возможность четко планировать свои инвестиции и сроки реализации проекта, что в городе, что в Индустриальной зоне.

«Но самое важное - с помощью депутатов Маслихата обеспечивается прозрачность всех механизмов инвестиционного процесса, которая для инвестора гораздо существеннее при принятии решения о долговременной инвестиции, чем налоговые льготы», - заключил секретарь Маслихата Алматы.

Ранее сообщалось, что в индустриальной зоне Алматы запустили 7 проектов.