В Индонезии население острова Руанг переселят из-за извержения вулкана

Индонезия собирается полностью переселить население острова Руанг в провинции Северный Сулавеси, потому что вулкан угрожает их безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

Извержение вулкана Руанг произошло в прошлом месяце, он выбрасывает пепел, что вынуждает закрывать близлежащие аэропорты и отменять рейсы.

Население острова Руанг, около 10 000 человек, будет переселено в Болаанг-Монгондоу в провинции Северный Сулавеси, сообщает газета Tempo, цитируя министра по делам общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимульджоно. Решение было согласовано после заседания Кабинета министров с президентом Джоко Видодо.

После эвакуации правительство намерено объявить остров Руанг охраняемой природной территорией.

Власти объявили чрезвычайное положение до 14 мая, предупредив о возможном цунами.

Индонезия, с населением более 270 миллионов человек, расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце – это область, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений – и имеет более 100 активных вулканов.

В 2017 году около 40 000 человек были эвакуированы из деревень вокруг стратовулкана Агунг на Бали, когда произошло извержение, вызвав временный спад в туризме и убытки на сумму около $1 миллиарда.