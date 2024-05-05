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    22:02, 04 Май 2024 | GMT +6

    В Индонезии население острова Руанг переселят из-за извержения вулкана

    извержение вулкана в Индонезии
    Фото: кадр из видео The Straits Times

    Индонезия собирается полностью переселить население острова Руанг в провинции Северный Сулавеси, потому что вулкан угрожает их безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

    Извержение вулкана Руанг произошло в прошлом месяце, он выбрасывает пепел, что вынуждает закрывать близлежащие аэропорты и отменять рейсы.

    Население острова Руанг, около 10 000 человек, будет переселено в Болаанг-Монгондоу в провинции Северный Сулавеси, сообщает газета Tempo, цитируя министра по делам общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимульджоно. Решение было согласовано после заседания Кабинета министров с президентом Джоко Видодо.

    После эвакуации правительство намерено объявить остров Руанг охраняемой природной территорией.

    Власти объявили чрезвычайное положение до 14 мая, предупредив о возможном цунами.

    Индонезия, с населением более 270 миллионов человек, расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце – это область, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений – и имеет более 100 активных вулканов.

    В 2017 году около 40 000 человек были эвакуированы из деревень вокруг стратовулкана Агунг на Бали, когда произошло извержение, вызвав временный спад в туризме и убытки на сумму около $1 миллиарда.

     

    Теги:
    Индонезия Происшествия Мировые новости Извержение вулкана
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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