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    22:00, 18 Март 2023 | GMT +6

    В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана Мерапи началось в субботу на острове Ява. Кратер вулкана выбрасывает столбы дыма, по склонам стекает огненная лава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные научной станции, наблюдающей за Мерапи, столб дыма поднимается на высоту 1 300 м над жерлом вулкана, нынешний период активности Мерапи обещает быть самым продолжительным с 2021 года. Опасность повышена до второго из пяти уровней. Жителям соседних населенных пунктов рекомендовано проявлять особую осторожность и следить за объявлениями властей.

    На территории Индонезии находится почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных. Самое смертоносное извержение было зарегистрировано в 1930 году, когда погибли 1 300 человек, во время извержения в 2010 году число жертв достигло 300. На этот раз пока не сообщается о пострадавших.

    Теги:
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