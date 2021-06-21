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В Индии зафиксировано 20 случаев заражения новым вариантом местного штамма коронавируса

21 Июня 2021, 08:58
В Индии зафиксировано 20 случаев заражения новым вариантом местного штамма коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что вариант «Дельта плюс» в настоящее время вызывает интерес исследователей, однако пока не квалифицируется как «вызывающий опасения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

Инфицированных новым вариантом, появившимся в результате мутаций штамма «Дельта», зафиксировали в четырех районах штата Махараштра, расположенных в центральной части Индии.

В Индии общее число инфицированных коронавирусом за время эпидемии составило 29 881 965. Количество летальных исходов, связанных с инфекцией, в воскресенье достигло 386 713.


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