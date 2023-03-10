Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Марта 2023, 20:12
В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии в пятницу сообщило о первом в стране случае смерти в результате заражения вирусом гриппа группы А (H3N2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

87-летний пациент умер 1 марта в штате Карнатака на юге страны. Проведенные анализы показали, что его смерть была вызвана вирусом H3N2, цитирует заявление ведомства агентство PTI.

По распоряжению Минздрава, в Карнатаке введен усиленный режим выявления пациентов с признаками инфицирования H3N2 и принимаются меры для борьбы с эпидемией.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгского гриппа из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Тогда вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.


Здравоохранение   Индия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия