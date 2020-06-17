В Индии за сутки умерли более двух тысяч человек от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – За сутки в Индии было зарегистрировано 2003 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на среду общее число погибших от COVID-19 достигло 11 903. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в среду утром в стране было зарегистрировано около 11 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 354 065.

Министерство здравоохранения сообщает, что в больницах в настоящее время находятся 155 227 пациентов, при этом выздоровели 186 934.