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В Индии за сутки умерли более двух тысяч человек от коронавируса
17 Июня 2020 13:00
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НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – За сутки в Индии было зарегистрировано 2003 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на среду общее число погибших от COVID-19 достигло 11 903. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.
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Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в среду утром в стране было зарегистрировано около 11 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 354 065.
Министерство здравоохранения сообщает, что в больницах в настоящее время находятся 155 227 пациентов, при этом выздоровели 186 934.
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