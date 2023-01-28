В Индии разбились два истребителя, один из пилотов погиб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из пилотов погиб. Предположительно истребители Су-30 и Mirage ВВС Индии столкнулись в воздухе во время тренировочного полета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Два самолета ВВС Индии потерпели крушение в 300 километрах от столицы страны Нью-Дели. Причиной произошедшего могло стать столкновение самолетов в воздухе во время учений.

Представитель полиции сказал, что место нахождение обломков одного из самолетов уже установлено, а получивший ранения пилот обнаружен в лесу вблизи деревни Пахадгарх в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Поиски обломков второго самолета продолжаются.

В пресс-службе индийских ВВС сообщили, что один из троих пилотов погиб.