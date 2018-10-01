В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсара в штате Пенджаб, расположенном на севере страны, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Там проходили празднования, связанные с одним из главных праздников индуистов, - Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана, когда на них наехал поезд, рассказали корреспонденту Би-би-си очевидцы.

Они также сообщили, что чучело было набито петардами, и из-за хлопков люди не услышали приближающийся поезд. Вопрос, почему машинист вовремя не остановил состав, остается пока открытым.

Власти заявили, что главные усилия будут брошены на госпитализацию пострадавших.

В соцсетях появились видеокадры, на которых поезд на большой скорости врезается в толпу людей.

Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он написал в «Твиттере», что местные власти мобилизуют свои силы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раненым, - сказал он. - Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду».

Вероятно, количество погибших будет расти.





Фото: belta.by