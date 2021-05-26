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В Индии ожидается шторм: циклон «Яас» ударит по двум штатам страны

Автор:  
Adlet Seilkhanov
26 Мая 2021, 14:57
В Индии ожидается шторм: циклон «Яас» ударит по двум штатам страны

КАЛЬКУТТА. КАЗИНФОРМ - Ожидается, что циклон «Яас» обрушится на территорию индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса примерно в середине этого дня. Шторм принесет с собой сильные ветра скоростью до 165 километров в час, передает телеканал NDTV.

Во вторник официальные лица сообщили, что осуществляется размещение около 2 миллионов жителей восточного побережья в убежища. Из-за шторма были прерваны усилия по борьбе с коронавирусом.

Около полумиллиона жителей побережного региона штата Западная Бенгалия были эвакуированы из-за шторма в убежища. Соблюдение социального дистанцирования в таких условиях стало проблемой, отмечают местные власти.

Около 1,4 млн людей были перемещены с побережных районов штата Орисса, где также были задействованы сотрудники служб по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Главный представитель по оказанию помощи страны Прадиип Джена (Pradeep Jena) сообщил, что принимаются меры по соблюдению социальной дистанции в убежищах с обеспечением масок и дезинфицирующих средств.

Отмечается, что некоторые самые смертоносные штормы в истории сформировались именно в Бенгальском заливе, включая шторм, вследствие которого погибли около полумиллиона людей на территории современного Бангладеш в 1970 году. Самым смертельным циклоном, убившем 10000 человек, стал сформировавшийся шторм в штате Орисса в 1999 году.


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