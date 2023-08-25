В Индерском районе Атырауской области 192 семьи получили квартиры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Коктем посёлка Индербор состоялось вручение ключей от квартир жителям 4 жилых домов по 48 квартир, построенных по программе «Нурлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В ходе праздничного мероприятия заместитель акима района Асет Оразгалиев поздравил сельчан с новосельем и вручил им ключи от квартир.

Жилье, построенное в рамках госпрограммы, получили 192 семьи. В их числе, 106 - многодетные семьи, 69 - представители социально уязвимых слоев населения и 17 - дети, оставшиеся без попечения родителей.

Стоит отметить, что население Индерского района превышает 32 тысячи человек, из них в посёлке Индербор проживает более 19 тысяч.