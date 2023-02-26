В Или-Казахском округе Китая обнаружены коньки, сделанные более 3000 лет назад

УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Коньки, сделанные из костей животных более трех тысяч лет назад, были впервые обнаружены на месте археологических раскопок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), об этом стало известно на недавнем совещании, посвященном археологическим работам в Синьцзяне в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам научного сотрудника Синьцзянского института культурных реликвий и археологии и руководителя археологической группы Жуань Цюжуна, коньки были обнаружены в большом захоронении, датируемом 16-15 веками до н.э. в уезде Нилка Или-Казахского округа, где в 2019 году начались раскопки.

Археологи определили, что коньки сделаны из костей крупного рогатого скота и лошадей, а их форма и структура почти такие же, как у их аналогов, найденных в Европе.

Это открытие дает новые доказательства ранних региональных обменов в Евразии и предоставляет ценные материалы для изучения происхождения катания на коньках в Китае, добавил Жуань Цюжун.

Кроме того, на месте захоронения были обнаружены десятки деревянных деталей транспортных средств, в том числе 11 цельных деревянных колес, а также сотни фрагментов керамических изделий, каменных орудий, костей животных и изделий из бронзы.