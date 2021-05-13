В iKomek с начала года поступило более 870 тысяч обращений астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В центр iKomek с начала года обратились более 870 тысяч жителей столицы, которые получили услуги в различных сферах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

iKomek – это полностью оцифрованный сервис, который выстроил работу с более 1000 городскими службами. Сервисом iKomek пользуются более 600 тысяч жителей столицы ежегодно. За время существования центром принято около 6 миллионов обращений, с начала 2021 года отработано порядка 870 тысяч обращений.

«Это говорит о том, что мы предоставляем удобный сервис для горожан, сервис, где они обязательно будут услышаны, так же и для управлений акимата, районных акиматов и коммунальных служб – ведь теперь они могут планировать свою работу, исходя из обратной связи жителей. Одновременно с этим жители выражают высокую вовлеченность в развитие нашей столицы, показывают, что им не все равно», - отметила руководитель городского центра iKomek Жаннат Дубирова.

В iKomek все операторы обучены быть универсальными. Львиную долю обращений оператор решает непосредственно во время разговора благодаря обширной базе знаний и данных, которая регулярно обновляется. В базе хранится информация о деятельности государственных управлений и коммунальных служб города: справочная информация, данные о запланированных и профилактических работах коммунальных служб. Эти данные также доступны для тех, кто пользуется цифровыми способами подачи обращений. Это сделано для того, чтобы людям не нужно было звонить и спрашивать о том или ином инциденте, все доступно онлайн.

Вместе с тем, универсальные операторы iKomek мониторят социальные сети, где сообщается о результатах работы.

Но на этом работа iKomek не заканчивается, сегодня в центр интегрировано более 16 тысяч камер видеонаблюдения, расположенных по всей территории города, в том числе в детских садах, школах, поликлиниках и т.д. Для обеспечения более эффективной координации и централизованного мониторинга за безопасностью в самом центре iKomek располагаются сотрудники департамента полиции Нур-Султана.

Посредством камер видеонаблюдения, операторы выявляют правонарушения, содействуют силовым органам в раскрытии преступлений, выявляют факты неубранного снега, подтопления воды во время паводков или сильных дождей, открытые колодцы, несанкционированные свалки, слив нечистот и другие инциденты в сфере ЖКХ. Иными словамиiKomek не ждет, когда поступит обращение, а действует превентивно, используя камеры видеонаблюдения. За 2020 год операторами видеонаблюдения iKomek было выявлено более 17 000 инцидентов.

Напомним, что обратиться в Единый контакт-центр iKomek109 можно посредством короткого номера 109 (бесплатно для городских и мобильных телефонов), а также через альтернативные средства:

официальный сайт акимата astana.gov.kz;

мобильное приложение iKomek109 (PlayMarket/AppStore);

чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore);

электронная почта.