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В Хорватии выразили слова сочувствия и поддержки казахстанцам

11 Января 2022 23:07
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В Хорватии выразили слова сочувствия и поддержки казахстанцам

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - 10-11 января 2021 г. Посольство Казахстана в Загребе посетили экс-Президент РХ Степан Месич, председатель Общества хорватско-казахстанской дружбы Андрия Карафилипович и другие видные общественные деятели Хорватии. Участники неформального объединения друзей Казахстана оставили записи в книге соболезнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

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Экс-Президент С.Месич выразил теплые слова сочувствия и поддержки всем казахстанцам в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Алматы и других городах Казахстана. Он отметил, что в Хорватии разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление раненых.

Хорватский деятель приветствовал оперативные и решительные меры руководства страны по восстановлению конституционного порядка, ликвидации террористических групп, защите жизни и обеспечению безопасности казахстанцев. Подчеркнута важность международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Председатель Общества хорватско-казахстанской дружбы Андрия Карафилипович выразил возмущение особым цинизмом и жестокостью террористических и криминальных групп, воспользовавшихся мирными социальными протестами для реализации своих преступных замыслов. Он выразил уверенность, что лица, причастные к этим преступлениям, понесут заслуженное наказание.

А.Карафилипович отметил важность приверженности руководства РК принципам «слышащего государства» и системного подхода к обеспечению демократических прав и свобод. Он выразил надежду, что задачи, поставленные Президентом К.Токаевым перед новым составом Правительства послужат решению назревших проблем в экономической и социальной сфере, обеспечат продолжение курса всеобъемлющих политических реформ, нацеленных на развитие Казахстана.

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#МИД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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