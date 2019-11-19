В «Хоргосе» задержали 217 кг контрабандных сигарет

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «МЦПС-Хоргос» задержали крупную партию безакцизных табачных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Государственных доходов Министерства финансов РК.

При выезде из КНР в РК сотрудниками таможенного поста «МЦПС-Хоргос» при осуществлении таможенного контроля, совместно с сотрудниками ПС КНБ РК, задержаны табачные изделия, а именно сигареты марки «Milano» в количестве 708 блоков общим весом 129 кг и сигареты марки «Mond» в количестве 440 блоков общим весом 88 кг.

Общее количество задержанных сигарет составила 1148 блоков (229 600 штук сигарет) общим весом 217 кг.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дела и определяется таможенная стоимость задержанных товаров. После чего, все причастные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.