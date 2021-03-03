В холдинге «Байтерек» презентовали Бежевую книгу Казахстана
После официального старта Бежевой книги Казахстана в начале года первым с положительными отзывами откликнулся холдинг «Байтерек» - крупнейший оператор государственных программ по поддержке предпринимателей.
В ходе круглого стола эксперты поделились мнениями в части текущей реализации государственных программ, результатами Бежевой книги, а также итогами рынка бизнес-кредитования. Полноценная аналитика и независимое мнение, по словам участников, позволит улучшить качество оказываемых мер государственной поддержки.
По словам Председателя Правления холдинга «Байтерек» Айдара Арифханова, сегодня Холдинг занимает 49,5% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики.
«А по итогам прошлого года в общем объеме кредитов субъектам малого и среднего бизнеса доля Холдинга за счет инструментов Фонда развития предпринимательства «Даму» составила 43%», - добавил Айдар Арифханов.
В свою очередь, Банк развития Казахстана продолжает стратегию поддержки проектов республиканского масштаба. Как отметил его руководитель Абай Саркулов, при отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня, БРК является локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики, предоставляя каждый второй тенге.
«Сегодня в портфель БРК входят 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций общей стоимостью 7,1 трлн тенге. Так, в 2020 году профинансировано 18 инвестиционных проектов на 342,9 млрд тенге, одобрено к финансированию 8 инвестиционных проектов и 4 экспортные операции на общую сумму займа 195,4 млрд тенге и оказано предэкспортное финансирование 15 проектам на 143,3 млрд тенге», - проинформировал Абай Саркулов.
Первое кредитное бюро традиционно подчеркивает основные тенденции на рынке кредитования. По словам генерального директора Бюро Руслана Омарова, на фоне спроса на кредитование и развития онлайн бизнес-микрокредитов банками второго уровня и микрофинансовыми организациями, портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге.
«В структуре выдач бизнес-кредитов в 2020 году произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн тенге на предпринимательские цели. 9%, или около 1 трлн тенге было выдано организациями с государственными участием для поддержки бизнеса, и около 2%, или 189 млрд тенге - сектором микрофинансирования», - отметил Руслан Омаров.
Аналитики Бежевой книги отмечают, что несмотря на сложности 2020 года, оптимизм предпринимателей не угасает. Респонденты положительно оценивают увеличение стабильности работы предприятий и загруженность мощностей, снижение влияния административных барьеров, рост уровня цифровизации и автоматизации.
К слову, в последнем значительно преуспели и дочерние структуры Холдинга Байтерек. Уровень цифровизации процессов и принятия решения Фонда «Даму» остается одним из передовых в своем сегменте.
«По итогам 2020 года 96,7% всех заявок по инструменту субсидирования процентной ставки в рамках реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» поступили онлайн в Фонд «Даму». Для сравнения в 2019 году только 678 проектов, или 28% от общего числа были одобрены по заявкам, направленным через портал электронного правительства. Аналогичный показатель по предоставлению гарантий в 2020 году составил 90,5%. При этом за прошедший год поток обращений в Фонд «Даму» на участие в программах поддержки предпринимательства увеличился в 1,3 раза с 24,3 тыс. по итогам 2019 года до 32,5 тыс. проектов по итогам 2020 года», - проинформировала Председатель Правления Фонда Гаухар Бурибаева.
По итогам обсужденияУправляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов резюмировал, что с учетом стратегических задач по диверсификации экономики и развитию МСБ, а также преодоления влияния пандемии, потребность в профильной аналитике будет расти.
«Для повышения эффективности мер государственной поддержки такие проекты, как Бежевая книга Казахстана смогут дать вклад в принятие качественных управленческих решений по развитию экономики и улучшению предпринимательской среды», - отметил Дармен Садвакасов.
Бежевая книга Казахстана – это качественная оценка текущего состояния экономики страны, существующих и зарождающихся трендов, определение взаимного влияния различных факторов, выявление зон риска, оценка инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности на основе опросов предпринимателей, представителей общественности и экспертов, интервью с бизнесменами. В мире всем известны «бежевые книги» ФРС США и Китая.