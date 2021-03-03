В холдинге «Байтерек» презентовали Бежевую книгу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководители АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций приняли участие в обсуждении нового отечественного аналитического проекта - «Бежевая книга Казахстана» (BeigeBook.kz). Участники встречи отметили, что эта независимая аналитика экономического обзора станет хорошим инструментом для повышения эффективности мер государственной поддержки, передает МИА «Казинформ».

После официального старта Бежевой книги Казахстана в начале года первым с положительными отзывами откликнулся холдинг «Байтерек» - крупнейший оператор государственных программ по поддержке предпринимателей.

В ходе круглого стола эксперты поделились мнениями в части текущей реализации государственных программ, результатами Бежевой книги, а также итогами рынка бизнес-кредитования. Полноценная аналитика и независимое мнение, по словам участников, позволит улучшить качество оказываемых мер государственной поддержки.

По словам Председателя Правления холдинга «Байтерек» Айдара Арифханова, сегодня Холдинг занимает 49,5% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики.

«А по итогам прошлого года в общем объеме кредитов субъектам малого и среднего бизнеса доля Холдинга за счет инструментов Фонда развития предпринимательства «Даму» составила 43%», - добавил Айдар Арифханов.

В свою очередь, Банк развития Казахстана продолжает стратегию поддержки проектов республиканского масштаба. Как отметил его руководитель Абай Саркулов, при отсутствии долгосрочного финансирования в тенге у банков второго уровня, БРК является локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики, предоставляя каждый второй тенге.

«Сегодня в портфель БРК входят 61 инвестиционный проект и 16 предэкспортных операций общей стоимостью 7,1 трлн тенге. Так, в 2020 году профинансировано 18 инвестиционных проектов на 342,9 млрд тенге, одобрено к финансированию 8 инвестиционных проектов и 4 экспортные операции на общую сумму займа 195,4 млрд тенге и оказано предэкспортное финансирование 15 проектам на 143,3 млрд тенге», - проинформировал Абай Саркулов.

Первое кредитное бюро традиционно подчеркивает основные тенденции на рынке кредитования. По словам генерального директора Бюро Руслана Омарова, на фоне спроса на кредитование и развития онлайн бизнес-микрокредитов банками второго уровня и микрофинансовыми организациями, портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн тенге.

«В структуре выдач бизнес-кредитов в 2020 году произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн тенге на предпринимательские цели. 9%, или около 1 трлн тенге было выдано организациями с государственными участием для поддержки бизнеса, и около 2%, или 189 млрд тенге - сектором микрофинансирования», - отметил Руслан Омаров.

Аналитики Бежевой книги отмечают, что несмотря на сложности 2020 года, оптимизм предпринимателей не угасает. Респонденты положительно оценивают увеличение стабильности работы предприятий и загруженность мощностей, снижение влияния административных барьеров, рост уровня цифровизации и автоматизации.

К слову, в последнем значительно преуспели и дочерние структуры Холдинга Байтерек. Уровень цифровизации процессов и принятия решения Фонда «Даму» остается одним из передовых в своем сегменте.

«По итогам 2020 года 96,7% всех заявок по инструменту субсидирования процентной ставки в рамках реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» поступили онлайн в Фонд «Даму». Для сравнения в 2019 году только 678 проектов, или 28% от общего числа были одобрены по заявкам, направленным через портал электронного правительства. Аналогичный показатель по предоставлению гарантий в 2020 году составил 90,5%. При этом за прошедший год поток обращений в Фонд «Даму» на участие в программах поддержки предпринимательства увеличился в 1,3 раза с 24,3 тыс. по итогам 2019 года до 32,5 тыс. проектов по итогам 2020 года», - проинформировала Председатель Правления Фонда Гаухар Бурибаева.

По итогам обсужденияУправляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов резюмировал, что с учетом стратегических задач по диверсификации экономики и развитию МСБ, а также преодоления влияния пандемии, потребность в профильной аналитике будет расти.

«Для повышения эффективности мер государственной поддержки такие проекты, как Бежевая книга Казахстана смогут дать вклад в принятие качественных управленческих решений по развитию экономики и улучшению предпринимательской среды», - отметил Дармен Садвакасов.

Бежевая книга Казахстана – это качественная оценка текущего состояния экономики страны, существующих и зарождающихся трендов, определение взаимного влияния различных факторов, выявление зон риска, оценка инвестиционной привлекательности видов экономической деятельности на основе опросов предпринимателей, представителей общественности и экспертов, интервью с бизнесменами. В мире всем известны «бежевые книги» ФРС США и Китая.