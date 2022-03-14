В ходе январских событий МСБ нанесен ущерб на 38,6 млрд тенге - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередного пленарного заседания Мажилиса Парламента РК первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о результатах восстановительных работ после событий, произошедших в Казахстане в январе т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В настоящее время Правительством совместно с местными исполнительными органами и организациями проводится работа по восстановлению объектов государственных органов и возмещению ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате беспорядков.

В ходе январских событий в 8 регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

Как сообщил Р. Скляр, общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге. «По всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28, а также капитального ремонта и реконструкции 14-ти зданий. На сегодняшний день текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы 5 зданий, оставшиеся 2 объекта - в мае и июне т.г», — проинформировал первый вице-премьер.

Вместе с тем, по требующим капитального ремонта и реконструкции 14-ти гособъектам также ведутся работы. Согласно графику по 7 зданиям завершение работ будет в марте, 5 объектов – в июне т.г.

«Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата г. Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре т.г.», — уточнил Р. Скляр.

В ходе беспорядков также пострадало имущество 1 630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге. По словам первого заместителя Премьер-Министра РК, в рамках исполнения поручения Главы государства по возмещению ущерба субъектам предпринимательства создана Комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, которой 20 января т.г. принят Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам МСБ. Возмещение осуществляется после документального подтверждения объема ущерба региональными комиссиями при МИО. При этом в упрощенном порядке, на основании фискальных данных, предприниматели могут получить до 10 млн тенге.

«Выплаты производятся из резерва Правительства, а также частных фондов. По состоянию на 11 марта т.г. Региональными комиссиями одобрено 1 192 заявки из 1630 на общую сумму 5,3 млрд тенге», — сообщил Р. Скляр. Оставшиеся 438 предпринимателей получат возмещение после завершения процедур оценки.