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В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны посетил Военный институт Сухопутных войск

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Марта 2021, 17:16
В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны посетил Военный институт Сухопутных войск

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел совещание с руководством учебного заведения, где обсуждены вопросы организации учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Руководителю оборонного ведомства была представлена кафедра боевого обеспечения. Ее современная учебно-материальная база, оборудование и технические средства позволяют обеспечить должный уровень подготовки будущих офицеров.

Особое внимание руководства военного института министр обороны обратил на предметы инженерной подготовки, а также радиационной, химической и биологической защиты. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил важное значение этих направлений деятельности Вооруженных Сил как компонентов «двойного назначения», которые показали свою востребованность в период пандемии и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Министр обороны открыл исторический мемориал, посвященный генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, имя которого военному институту присвоено в 2020 году, и маршалу Советского Союза Ивану Коневу, чье имя учебное заведение носило с 1973 до 1997 года.

Кроме того, в Алматинском гарнизоне министр обороны встретился с представителями служб по работе с семьями военнослужащих, где ознакомился с их деятельностью по оказанию помощи и решению социальных вопросов.

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