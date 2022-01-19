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В ходе проверок в период ЧП изъяты семь единиц оружия и боеприпасы – ДП Нур-Султана

19 Января 2022 11:48
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В ходе проверок в период ЧП изъяты семь единиц оружия и боеприпасы – ДП Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские рассказали о результатах работы в период режима ЧП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Оперативная обстановка в городе стабильная и находится под контролем.

За период режима чрезвычайного положения личный состав гарнизона несли службу по обеспечению общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений и иных противоправных действий. В круглосуточном режиме функционировали шесть блокпостов.

В ходе проверок на блокпостах и по городу изъяты семь единиц оружия, боеприпасы и 72 единицы холодного оружия, пресечены 11 фактов наркопреступлений.

К сожалению, отдельные жители столицы в нарушение комендантского часа находились на улицах. За нарушение режима ЧП привлечены к ответственности 651 лицо, из них 42 злостных нарушителя арестованы, 198 оштрафованы, остальные предупреждены.

Стражи порядка проводили подворовые и поквартирные обходы. За нарушение миграционного законодательства из страны выдворены 76 иностранцев.

Полицейскими при проведении локально-рейдовых мероприятий пресечена работа увеселительных заведений, которые функционировали, нарушая комендантский час. Всего пресечена работа 64 субъектов предпринимательства. Также проверялись магазины на предмет реализации алкогольной продукции.

В период ЧП увеличилось количество звонков на канал «102». В основном они были справочного характера. Значительно уменьшилась регистрация преступлений и иных правонарушений.

«В эти непростые дни личный состав органов внутренних дел и Министерства обороны обеспечивали правопорядок в городе. Люди с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям. Проявленная поддержка наших граждан сильно помогли нам на службе. Выражаю огромную благодарность всем жителям города, общественным организациям и волонтерам за содействие в работе полиции. Благодаря нашей совместной и слаженной работе мы обеспечили общественный порядок в столице», - сказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.



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#Нур-Султан   #Общество   #ЧП-2022  
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