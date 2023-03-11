В ходе обысков в офисах молдавской партии «Шор» нашли $11 тысяч

КИШИНЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Молдавская полиция изъяла $11 тысяч в ходе проведенных в пятницу обысков в офисах проводящей антиправительственные протесты оппозиционной Партии «Шор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В ходе обысков, которые проводились в офисах партии по всей стране, изъято $11 тысяч, предназначенных для организации массовых беспорядков», - говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората полиции. В нем также отмечено, что правоохранители изъяли пару наручников и «некоторое количество вещества с запахом марихуаны».

Ранее сообщалось о задержании трех человек, которые были названы подозреваемыми по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор».

В этом году партия «Шор» и ряд внепарламентских партий и общественных деятелей, которые ранее объединились в «Движение за народ», возобновили антиправительственные акции протеста. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов. Ранее президент страны Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил, включая партию «Шор». Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.