РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 11 Март 2023 | GMT +6

    В ходе обысков в офисах молдавской партии «Шор» нашли $11 тысяч

    None
    Фото: airmoldova.md.
    КИШИНЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Молдавская полиция изъяла $11 тысяч в ходе проведенных в пятницу обысков в офисах проводящей антиправительственные протесты оппозиционной Партии «Шор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В ходе обысков, которые проводились в офисах партии по всей стране, изъято $11 тысяч, предназначенных для организации массовых беспорядков», - говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората полиции. В нем также отмечено, что правоохранители изъяли пару наручников и «некоторое количество вещества с запахом марихуаны».

    Ранее сообщалось о задержании трех человек, которые были названы подозреваемыми по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор».

    В этом году партия «Шор» и ряд внепарламентских партий и общественных деятелей, которые ранее объединились в «Движение за народ», возобновили антиправительственные акции протеста. Их участники возложили на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество и отопление домов. Ранее президент страны Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил, включая партию «Шор». Она выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.

    Теги:
    Мировые новости Молдова
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!