В ходе конфликта Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, в ходе конфликта в Кордайском районе Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводится осмотр места.

«В дальнейшем будут уточнены данные. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель Генерального прокурора РК», - сообщил глава МВД.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.





фото: instagram.com/qazaq_orkeniet