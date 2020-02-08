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В ходе конфликта Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов

8 Февраля 2020 12:46
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В ходе конфликта Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, в ходе конфликта в Кордайском районе Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводится осмотр места.

«В дальнейшем будут уточнены данные. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель Генерального прокурора РК», - сообщил глава МВД.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.


фото: instagram.com/qazaq_orkeniet


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Ключевые слова: Жамбылская область, МВД РК,
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Серик Сабеков

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