-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В ходе конфликта Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, в ходе конфликта в Кордайском районе Жамбылской области было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Министр добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводится осмотр места.
«В дальнейшем будут уточнены данные. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. На место происшествия выехали мой заместитель и первый заместитель Генерального прокурора РК», - сообщил глава МВД.
Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
фото: instagram.com/qazaq_orkeniet
- Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказали в МВД
- В ходе конфликта в Жамбылской области огнестрельные ранения получили полицейские
- Восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе драки в Жамбылской области
- Год волонтера: 13 благотворительных магазинов действуют в Таразе
- Столичных госслужащих отправили в СИЗО
- Полиция расследует конфликт в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана