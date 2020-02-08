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вчера 21:56
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В ходе конфликта в Жамбылской области огнестрельные ранения получили полицейские
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области огнестрельные ранения получили и полицейские. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни и огнестрельное оружие», - сказал Ерлан Тургумбаев.
По его словам, в ходе беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения.
«Восемь человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также и сотрудники полиции, в том числе двое огнестрельные ранения», - добавил Ерлан Тургумбаев.
Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
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