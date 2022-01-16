В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму полицейских и военнослужащих. Из строя были введены 493 камеры видеонаблюдения по периметру площади и на центральных улицах города», - сказал Канат Таймерденов.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.