В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости. Из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Об этом в ходе селекторного совещания у Премьер-Министра РК Алихана Смаилова сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

По его словам, здания пострадали в восьми регионах: городах Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

По предварительной оценке акиматов, общие затраты на ремонт и восстановление пострадавших зданий составят 28,8 млрд тенге, в том числе ущерб по зданиям госорганов в сумме 28,7 млрд тенге, без учета резиденции Президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК. Ущерб еще уточняется и будет окончательно установлен после полного обследования и оценки всех объектов недвижимости в г. Алматы.

Касательно коммерческих объектов, министр сообщил, что им требуется незначительный ремонт на общую сумму в размере 109,2 млн тенге.

«Ущерб в этой категории, в основном, имеет имущественный характер, связанный с порчей и потерей товаров», - уточнил К. Ускенбаев.