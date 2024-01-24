В хищении 758 млн тенге подозревают замглавврача и бывшего бухгалтера больницы в Жамбылской области

В Жамбылской области задержали заместителя главного врача и бывшего главного бухгалтера городской многопрофильной больницы. Их подозревают в хищении 758 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование должностных лиц ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница Управления здравоохранения Жамбылской области» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет более 758 млн тенге, - сказал Арман Тлеукенов.

С санкции суда подозреваемые были заключены под стражу. Следствие продолжается.



