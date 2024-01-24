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    14:07, 24 Январь 2024 | GMT +6

    В хищении 758 млн тенге подозревают замглавврача и бывшего бухгалтера больницы в Жамбылской области

    больница
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Жамбылской области задержали заместителя главного врача и бывшего главного бухгалтера городской многопрофильной больницы. Их подозревают в хищении 758 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование должностных лиц ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница Управления здравоохранения Жамбылской области» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет более 758 млн тенге, - сказал Арман Тлеукенов.

    С санкции суда подозреваемые были заключены под стражу. Следствие продолжается.

    Теги:
    Здравоохранение Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Жамбылская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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